24 лютого у Staples Center в Лос-Анджелесі відбудеться панахида за загиблим в авіакатастрофі Кобі Брайантом та іншими вісьмома людьми.

Дату 24.02 можна вважати символічною, адже Брайант носив джерсі під 24 номером, а його донька Джіанна носила майку з номером 2 у матчах за юнацькі баскетбольні команди.

Церемонія прощання припадає на понеділок. Однак ввечері 24 лютого у клубу Лос-Анджелес Кліпперс запланована гра у Staples Center. Церемонія прощання, швидше за все, відбудеться протягом дня.

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Після звістки про смерть Кобе Брайанта 26 січня фанати Лейкерс перетворили Staples Center у величезний фанатський меморіал на честь Брайанта. Вони несли туди квіти, майки та інші баскетбольні сувеніри.

Раніше Staples Center був місцем меморіалу для Майкла Джексона та репера Nipsey Hussle.

Нагадаємо, на честь Кобі Брайанта з’являються мурали по всьому світу.