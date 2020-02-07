Хавбека шотландського Селтіка та збірної України Мар’яна Шведа прибрали із заявки клубу на матчі 1/16 Ліги Європи-2019/20.
Головний тренер кельтів Ніл Леннон раніше повідомив, що це пов’язане з труднощами адаптації 22-річного футболіста та його поганим знанням англійської мови.
У поточному сезоні футболіст забив 1 гол в 2 матчах. Востаннє Швед виходив на поле у футболці Селтіка 19 жовтня 2019 року.
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За право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи Селтік посперечається з данським Копенгагеном.
Нагадаємо, збірна України з футболу перед стартом Євро-2020 проведе три контрольних поєдинки в Україні у травні та червні.
Фото: УАФ
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