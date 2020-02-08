8 лютого на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції в рамках 23 туру чемпіонату Італії відбувся матч Аталанта – Фіорентина.
У першому таймі Фіорентина вигравала у Аталанти завдяки голу Федеріко К’єзи.
На початку другого тайму відзначився Дуван Сапата. На 64-й хвилині на полі з’явився Руслан Маліновський і на 72-й забив гол ударом здалеку.
Читайте: Маліновський у топ-5 найкращих гравців матчу Ман Сіті – Аталанта
Таким чином рахунок матчу Аталанта-Фіорентина – 2: 1.
Після перемоги Аталанта змогла зміцнитися на четвертій сходинці, відірвавшись на три очки від Роми.
Нагадаємо, 18 липня український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом у своєму першому матчі за Аталанту.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+