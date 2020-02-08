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Факти / Спорт

Гол Маліновського допоміг Аталанті обіграти Фіорентину

8 лютого на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції в рамках 23 туру чемпіонату Італії відбувся матч Аталанта – Фіорентина.

У першому таймі Фіорентина вигравала у Аталанти завдяки голу Федеріко К’єзи.

На початку другого тайму відзначився Дуван Сапата. На 64-й хвилині на полі з’явився Руслан Маліновський і на 72-й забив гол ударом здалеку.

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Таким чином рахунок матчу Аталанта-Фіорентина – 2: 1.

Після перемоги Аталанта змогла зміцнитися на четвертій сходинці, відірвавшись на три очки від Роми.

Нагадаємо, 18 липня український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився голом у своєму першому матчі за Аталанту.

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