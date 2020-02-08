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Факти / Спорт

У Салаха та Хендерсона народилися діти через 9 місяців після камбеку з Барселоною

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон та форвард червоних Мохаммед Салах відсвяткували поповнення у своїх сім’ях.

У футболістів в один день з’явилися діти через 9 місяців та 1 день після легендарного камбеку Ліверпуля у півфінальному матчі Ліги чемпіонів-2019/20 проти каталонської Барселони.

Зустріч відбулася 7 травня 2019 року, а 8 лютого 2020 року сім’ї двох футболістів святкували поповнення.

У Салаха народилася друга донька, а у Хендерсона – син. Капітан Ліверпуля разом з дружиною Ребеккою вже виховують доньок Елексу та Альбу.

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У Twitter користувачі жартують, що Салах та Хендерсон повинні покликати хрещеним батьком Дівока Орігі, але найкраще пожартував Джеймс Мілнер, який заявив, що бельгійському форварду потрібно записати асист.

У Салаха і Хендерсона народилися діти в один день через 9 місяців після камбека з Барселоною

У матчі проти Барселони Хендерсон відіграв всю зустріч і зробив результативний пас на Орігі, а Салах пропускав гру через травму.

До речі, футболісти Ліверпуля отримають майже €5 млн у випадку перемоги в АПЛ.

Джерело: GiveMeSport

Фото: Dreamstime

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