Найкращий боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) незалежно від вагової категорії Джон Джонс зміг захистити титул найкращого в напівважкій вазі, перемігши Домініка Рейеса.

Після п’яти раундів бою на другому номерному турнірі року UFC 247 Джонсу присудили перемогу за очками – 48:47, 48:47, 49:46.

Перемога далася чемпіону нелегко. Уже в першому раунді претендент повалив Джонса після удару в корпус. Рейес тиснув і змушував суперника помилятися аж до третьої трихвилинки.

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Тоді Джонсу вдалося провести кілька влалих атак і, здавалося, переломити хід бою. Але Рейес зумів зупинити активність опонента і продовжував працювати першим номером до кінця п’ятого раунду.

Зазначимо, що Джонс вже 14 разів вигравав титульні бої, що є рекордом.

Нагадаємо, Конор МакГрегор здобув перемогу над Дональдом Серроне у поєдинку на турнірі UFC 246 у Лас-Вегасі.