Гончарук не відкидає ідею спільної із Білоруссю заявки на проведення Олімпіади

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на засіданні Оргкомітету з підготовки та участі спортсменів України на Олімпійських іграх у Токіо-2020 заявив, що ідея про спільні з Білоруссю Олімпійські ігори заслуговує глибокого вивчення.

— На мою думку, ця ідея точно заслуговує глибокого вивчення. Уряд зараз працює над тим, щоб вивчити цю ситуацію з різних точок зору і запропонувати концепт нашим партнерам, якщо ця ініціатива найближчим часом може бути реалізована – сказав Гончарук.

За словами міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського, традиційно підготовка до таких масштабних спортивних подій ведеться протягом 5-10 років.

— Ми пропонуємо, для того, щоб визначити можливість створення спільного проведення таких ігор з Республікою Білорусь, детально вивчити наявні у нас ресурси, досвід Білорусі, досвід інших країн з підготовки, – додав він.

Бородянський запропонував національним олімпійським комітетам створити спільну робочу групу для вивчення таких можливостей.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка могла б провести Олімпійські ігри спільно з РФ або Україною.

Раніше Володимир Бородянський заявив, що українські спортсмени змушені виступати в РФ, бо не мають вибору.