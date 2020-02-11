Гвардіола може змінити Саррі у Ювентусі – The Sun

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може очолити туринський Ювентус.

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі вважає, що саме іспанський спеціаліст зможе привести команду до довгоочікуваної перемоги в Лізі чемпіонів.

В разі, якщо Гвардіола погодиться очолити команду, то він зможе диктувати керівництву свої умови заради досягнення довгоочікуваної мети.

Читайте: Червона для Зінченка і незабитий пенальті: Тоттенгем обіграв Ман Сіті

Контракт Гвардіоли з містянами закінчується у 2021 році. Під його керівництвом команда двічі виграла АПЛ, Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги і один раз – Кубок Англії.

Нинішній наставник Ювентуса Мауріціо Саррі очолив команду влітку 2019 року, змінивши на посту Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, у 22 турі Серії А Ювентус на своєму полі розгромив Фіорентину. У турнірній таблиці чемпіонату Італії туринці посідають другу сходинку, поступаючись Інтеру за додатковими показниками.