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Факти / Спорт

Гвардіола може змінити Саррі у Ювентусі – The Sun

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола може очолити туринський Ювентус.

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі вважає, що саме іспанський спеціаліст зможе привести команду до довгоочікуваної перемоги в Лізі чемпіонів.

В разі, якщо Гвардіола погодиться очолити команду, то він зможе диктувати керівництву свої умови заради досягнення довгоочікуваної мети.

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Контракт Гвардіоли з містянами закінчується у 2021 році. Під його керівництвом команда двічі виграла АПЛ, Суперкубок Англії, Кубок англійської ліги і один раз – Кубок Англії.

Нинішній наставник Ювентуса Мауріціо Саррі очолив команду влітку 2019 року, змінивши на посту Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, у 22 турі Серії А Ювентус на своєму полі розгромив Фіорентину. У турнірній таблиці чемпіонату Італії туринці посідають другу сходинку, поступаючись Інтеру за додатковими показниками.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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