Курнікова та Іглесіас втретє стали батьками – ЗМІ

В сім’ї іспанського співака Енріке Іглесіаса та колишньої російської тенісистки Анни Курнікової народилася третя дитина.

Чутки про те, що пара чекає на поповнення, з’явилися лише у січні. Напередодні брат артиста Хуліо Іглесіас підтвердив, що в сім’ї Курнікової та Іглесіаса народилася ще одна дитина.

— Чи я буду дядьком? Я вже дядько. Народилася дитина? – Так. Мій брат наразі щасливий батько трьох дітей, – сказав Хуліо в ефірі радіостанції ADN.

Про стать дитини невідомо, але пара вже виховує двох близнюків – доньку Люсі та сина Ніколаса.

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Курнікова є дворазовою чемпіонкою турнірів Grand Slam у парному розряді. Анна завершила кар’єру тенісистки у 2003 році.

Про роман Курнікової та Іглесіаса стало відомо у 2001 році після зйомок кліпу Escape. Енріке роками приховував своє особисте життя – включаючи стосунки з Анною. Іглесіас зрідка ділиться знімками зі своїми дітьми в Instagram.

Раніше інша російська тенісистка Марія Шарапова натякнула на весілля з другом принца Гаррі.