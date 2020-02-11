Неймара звинуватили в організації мережі VIP-проституції

Бразильська модель Нажила Тріндаде, яка раніше звинувачувала футболіста ПСЖ Неймара у зґвалтуванні, тепер готує новий позов проти бразильського гравця.

Цього разу дівчина звинувачує Неймара в організації мережі VIP-проституції. За її словами, футболіст перевозить дівчат з Бразилії до Франції з метою сексуальної експлуатації.

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Тріндаде збирається подати заяву в один із французьких судів, оскільки справа, пов’язана з подібним звинуваченням, не може бути розглянута на території Бразилії.

Раніше поліція відкрила проти Нажили Тріндаде справу про наклеп, шахрайство та вимагання. Що стосується Неймара, то у справі про зґвалтування його було повністю виправдано – поліція не знайшла достатньо доказів, щоб висунути обвинувачення.

Фото: neymarjr