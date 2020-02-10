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Факти / Спорт

Пеле не може нормально ходити, соромиться цього – син

Видатний бразильський футболіст Пеле соромиться з’являтися на публіці через стан здоров’я.

“Король футболу” має проблеми з пересуванням після операції із заміни тазостегнового суглоба, розповів син Пеле Едіньо.

– Він не може нормально ходити. Тільки з тростиною. Соромиться цього, – сказав син колишнього спортсмена.

Пеле став вести замкнутий спосіб життя, додав його син.

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– Але все добре, якщо не брати до уваги всього цього і того, що роки беруть своє, – зазначив він.

Нагадаємо, Пеле госпіталізували до однієї з клінік Парижа у квітні минулого року через напад лихоманки.

Джерело: Globo Esporte

Фото: Dreamstime

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