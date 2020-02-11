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Факти / Спорт

Режисер Паразитів мріє про вечерю із зіркою Манчестер Сіті

Корейський кінорежисер Пон Чжун Хо, який отримав Оскар 2020 за Найкращу режисуру за фільм Паразити, є великим прихильником таланту бельгійського хавбека Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.

Після сенсаційного успіху Паразитів, які перемогли у чотирьох номінаціях Оскара, серед яких Найкращий фільм, британські ЗМІ розшукали на Reddit гілку, де Пон Чжун Хо в листопаді відповідав на запитання користувачів порталу.

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Один з користувачів запитав у Пон Чжун Хо: Якою ви бачите свою останню вечерю, і яких п’ятьох людей (мертвих або живих) ви б на неї запросили?

У відповіді режисер назвав імена двох режисерів, однієї фігуристки, одного музиканта та футболіста.

— Альфред Хічкок, Мартін Скорсезе, Кім Ен А, Джиммі Пейдж та Кевін Де Брейне. На вечерю у нас була б іспанська кухня. Багато паельї.

Нагадаємо, фільм Паразити також переміг у категорії Найкращий іноземний фільм.

Фото: Dreamstime

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