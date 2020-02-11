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Факти / Спорт

У стилі Моурінью: Неймар кардинально змінив імідж

Футболіст французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймар вирішив кардинально змінити імідж.

Неймар збрив свою кислотно-рожеву шевелюру, з якою останнім часом з’являвся перед публікою. Вочевидь футболісту набрид такий колір і він поголився під нуль.

Раніше на подібну зміну зачіски зважився наставник лондонського Тоттенгем Готспур Жозе Моурінью. За словами португальського спеціаліста, він просто заснув у барбера.

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У поточному сезоні 28-річний Неймар зіграв в 18 матчах у всіх турнірах і записав до свого активу 15 голів і десять гольових передач.

Нагадаємо, бразильська модель Нажила Тріндаде, яка раніше звинувачувала Неймара у зґвалтуванні, тепер готує новий позов проти бразильського гравця. Дівчина звинувачує футболіста в організації мережі VIP-проституції.

Фото: Dreamstime

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