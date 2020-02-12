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Факти / Спорт

Наполі обіграв Інтер і пройшов до фіналу Кубка Італії

Інтер і Наполі зустрічалися в рамках півфіналу Кубку Італії. Зустріч відбулася в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца (більш відомий як Сан-Сіро) та завершилася рахунком 0:1 на користь Наполі.

Рахунок у матчі на 57-й хвилині відкрив футболіст Наполі Фабіан Руїс. Футболісти Інтера у матчі не відзначилися забитими голами.

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Відповідно, за результатами матчу, у фінал Кубку Італії пройшла команда Наполі.

Нагадаємо, раніше Наполі зустрічався з Лаціо в рамках чвертьфінального матчу Куба Італії сезону 2019/20. Зустріч закінчилась перемогою Наполі.

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