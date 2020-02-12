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Факти / Спорт

Red Bull показав болід на новий сезон у Формулі-1

Презентація нового боліда Red Bull відбулася у соцмережах команди. Машина отримала індекс RB16.

Болід зберіг традиційні червоно-жовто-чорні кольори. Відмінністю від торішньої моделі стало безліч отворів на кінчику носового обтічника, створених для поліпшення аеродинамічних якостей.

На сезон-2020 Формули-1 склад пілотів залишився без змін: свої виступи продовжить нідерландець Макс Ферстаппен та представник Таїланду Алекс Елбон.

Дивіться: Ferrari представила болід Формули-1 для сезону 2020 року

У минулому сезоні Ферстаппен посів в особистому заліку чемпіонату світу третє місце, поступившись лише пілотам Mercedes – британцю Льюїсу Гемілтону та фіну Валттері Боттасу. У Кубку конструкторів Red Bull став третім – після Mercedes та Ferrari.

Нагадаємо, Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ухвалила рішення перенести етап чемпіонату Формули-1 Гран-прі Макао через спалах коронавіруса.

Источник: Aston Martin Red Bull Racing

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