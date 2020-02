Red Bull показав болід на новий сезон у Формулі-1

Презентація нового боліда Red Bull відбулася у соцмережах команди. Машина отримала індекс RB16.

Болід зберіг традиційні червоно-жовто-чорні кольори. Відмінністю від торішньої моделі стало безліч отворів на кінчику носового обтічника, створених для поліпшення аеродинамічних якостей.

What a beauty @Max33Verstappen and the RB16 are shining in the Silverstone spotlight #ChargeOn pic.twitter.com/9syFpjIeni

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020