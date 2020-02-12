PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ввели у кому: BMX-гонщик отримав важку травму голови на Кубку світу

23-річний австралійський BMX-гонщик Кай Сакакібара опинився у комі після жахливої аварії.

Хлопець отримав важку травму голови після падіння під час раунду Кубка світу в Батерсті в суботу, 8 лютого.

У неділю вранці гонщику зробили операцію, щоб зняти тиск на його мозок. Після цього Сакакібару ввели у штучну кому.

Його родина заявила, що він перебуває у “критичному, але стабільному” стані.

Читайте: Хлопець Світоліної травмував руку через відеогру

На даний момент Сакакібара посідає 10 місце у світовому рейтингу BMX-гонщиків.

Нагадаємо, голкіпер жіночої команди Ліверпуля та збірної Англії Френ Кітчінг отримала травму обличчя на тренуванні.

Джерело: BBC

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка