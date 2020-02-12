Ввели у кому: BMX-гонщик отримав важку травму голови на Кубку світу

23-річний австралійський BMX-гонщик Кай Сакакібара опинився у комі після жахливої аварії.
Хлопець отримав важку травму голови після падіння під час раунду Кубка світу в Батерсті в суботу, 8 лютого.
У неділю вранці гонщику зробили операцію, щоб зняти тиск на його мозок. Після цього Сакакібару ввели у штучну кому.
Його родина заявила, що він перебуває у “критичному, але стабільному” стані.
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На даний момент Сакакібара посідає 10 місце у світовому рейтингу BMX-гонщиків.
Нагадаємо, голкіпер жіночої команди Ліверпуля та збірної Англії Френ Кітчінг отримала травму обличчя на тренуванні.
Джерело: BBC
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