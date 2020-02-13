Клуби АПЛ витратили найбільше: ФІФА опублікував звіт січневих трансферів

Офіційний сайт ФІФА опублікував фінансовий звіт трансферів, які були здійснені у січні у топ-5 європейських чемпіонатах.

У документі повідомляється, що протягом зимового трансферного вікна в світі було здійснено 4108 угод, що перевищує аналогічний показник за січень 2019 року на 6,6%.

Загальна сума, витрачена на трансфери в січні 2020 року, склала $1,15 млрд – це на 4,3% більше за минулорічну цифру ($1,10 млрд).

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Клуби топ-5 європейських ліг (АПЛ, Ла Ліга, Серія А, Бундесліга, Ліга 1) здійснили 14,1% всіх світових трансферів, але при цьому на частку цих команд припадає 71,8% загальної витраченої суми.

Clubs from Europe’s ‘Big 5’ leagues were on the engaging side of less than 15% of all international transfers completed in January. However, they accounted for almost 3/4 of the global spending on transfer fees. Get in-depth analysis here https://t.co/GICzi1bGXv pic.twitter.com/eochRKv4Y2 — FIFA.com (@FIFAcom) February 12, 2020

В $564,2 млн топ-лігам обійшлися вхідні трансфери з-за меж цих чемпіонатів, $260,4 млн коштували переходи всередині ліг з числа топ-п’ятірки.

Найбільше на трансфери взимку 2020 року витратили англійські клуби – $298,2 млн. Клуби німецької Бундесліги витратили $206,1 млн, італійської Серії А – $126,7, іспанської Ла Ліги – $118,2, французької Ліги 1 – $75,4.

Раніше Факти ICTV писали, що розмір сумарних ставок на Супербоул наблизився до $7 млрд.