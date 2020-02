Клуби АПЛ витратили найбільше: ФІФА опублікував звіт січневих трансферів

Офіційний сайт ФІФА опублікував фінансовий звіт трансферів, які були здійснені у січні у топ-5 європейських чемпіонатах.

У документі повідомляється, що протягом зимового трансферного вікна в світі було здійснено 4108 угод, що перевищує аналогічний показник за січень 2019 року на 6,6%.

Загальна сума, витрачена на трансфери в січні 2020 року, склала $1,15 млрд – це на 4,3% більше за минулорічну цифру ($1,10 млрд).

Читайте: Футболісти Ліверпуля отримають майже €5 млн у випадку перемоги в АПЛ

Клуби топ-5 європейських ліг (АПЛ, Ла Ліга, Серія А, Бундесліга, Ліга 1) здійснили 14,1% всіх світових трансферів, але при цьому на частку цих команд припадає 71,8% загальної витраченої суми.

Clubs from Europe’s ‘Big 5’ leagues were on the engaging side of less than 15% of all international transfers completed in January.

However, they accounted for almost 3/4 of the global spending on transfer fees.

Get in-depth analysis here https://t.co/GICzi1bGXv pic.twitter.com/eochRKv4Y2

— FIFA.com (@FIFAcom) February 12, 2020