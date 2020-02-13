22-річний форвард Манчестер Сіті Габріел Жезус розійшовся з бразильською моделлю Фернандою К’єрос після кількох місяців стосунків та спільного життя.

Стосунки Габріела та Фернанди розпочалися влітку минулого року, але сувора мама футболіста Вера не дозволила дівчині переїжджати до гравця. Фернанді під час перебування в Англії доводилося жити у готелі.

У жовтні вони все ж з’їхалися, але на Різдво щаслива історія закінчилася. Дівчина полетіла на свята до сім’ї в Бразилію, а Жезус розірвав стосунки.

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Футболіст відписався від К’єрос в Instagram, зателефонував і сказав, що між ними все скінчено. Жезус заявив, що не хоче стосунків і вирішив зосередитися на кар’єрі.























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Також Жезус не приховує, з ким би він не зустрічався – найголовнішою у його житті завжди буде мама. Мама футболіста та старший брат Кайк більшу частину року проживають з ним в Англії, щоб він не почувався самотнім.

В інтерв’ю Yahoo Brazil старший брат гравця зізнався, що їхня матір контролює їхні гаманці, а нічні клуби, п’янки та куріння – під суворою забороною у сім’ї. Сама Вера заявила, що не дозволить своїм синам занапащати доньок інших.

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Фото: Fernanda Queiroz