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Факти / Спорт

Світоліна впевнено пробилася до 1/4 фіналу в Хуахіні

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA Thailand Open в Хуахіні.

В 1/8 фіналу українка впевнено здолала 319 ракетку світу з Австралії Сторм Сандерс з рахунком 6:1, 6:2.

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Поєдинок тенісисток тривав 58 хвилин, за які Світоліна зробила п’ять ейсів та припустилася однієї подвійної помилки. На рахунку її суперниці одна подача навиліт та чотири подвійні помилки.

За вихід до півфіналу Еліна посперечається з японкою Нао Хібіно, яка посідає 84 позицію у рейтингу WTA.

На турнірі у Хуахіні Світоліна посіяна під першим номером.

Нагадаємо, Еліна Світоліна попри поразку у третьому колі турніру серії Grand Slam Australian Open піднялася на четверту сходинку в рейтингу WTA.

Фото: Dreamstime

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