Світоліна впевнено пробилася до 1/4 фіналу в Хуахіні

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA Thailand Open в Хуахіні.

В 1/8 фіналу українка впевнено здолала 319 ракетку світу з Австралії Сторм Сандерс з рахунком 6:1, 6:2.

Поєдинок тенісисток тривав 58 хвилин, за які Світоліна зробила п’ять ейсів та припустилася однієї подвійної помилки. На рахунку її суперниці одна подача навиліт та чотири подвійні помилки.

Sealed with an ace 🤩@ElinaSvitolina defeats Sanders, 6-1, 6-2 and is through to the @thailandopenhh quarterfinals! pic.twitter.com/rFT7IxKXki

— WTA (@WTA) February 13, 2020