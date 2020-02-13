В Італії погрожують конфіскувати новий болід Ferrari

Одне з найбільш відомих спільнот Італії з захисту прав споживачів погрожує подати до суду на Ferrari і закликає уряд конфіскувати новенький болід стайні на сезон 2020 у Формулі-1.

Аналогічні претензії щодо Ferrari це товариство висловлювало минулоріч. Камнем спотикання є розміщення на лівреї нового боліда фірмового знака Mission Winnow – бренду, створеного тютюновою та сигаретною компанією Philip Morris, яка є давнім спонсором Ferrari.

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На своєму сайті Mission Winnow не асоціює себе з табаком, але спільнота з захисту прав споживачів Codacons стверджує, що насправді це є прихованою рекламою тютюну, яка заборонена в Італії.

— Рішення міністерства охорони здоров’я погоджується з нами в усіх напрямках, ми почнемо судовий провадження проти Ferrari. Ми також попросимо конфіскувати новий болід SF1000, який представили в Реджо-Еміліа, – заявив президент Codacons Карло Ренці.

Нагадаємо, Ferrari презентував новий болід SF 1000 на сезон 2020 у Формулі-1. Презентація відбулася у театрі Ромоло Валлі в місті Реджо-Емілія.

Джерело: GrandPX