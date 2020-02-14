Водій, який потрапив в одне ДТП з Зіданом, запропонував помінятися автівками

Іспанський водій потрапив в одне ДТП з наставником мадридського Реала Зінедіном Зіданом. Інцидент стався минулого вікенду, коли Зідан на своєму робочому Audi RS3 їхав на тренування команди.

За кермом іншого авто виявився власник меблевого магазину Ігнасіо Фернандес.

В результаті інциденту водії не постраждали, а їхні автівки отримали незначні подряпини. Зідан переживав, що дуже запізнюється на тренування і попросив Фернанендеса владнати усі страхові процедури з його помічником по телефону.

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Водій погодився, але попросив у наставника галактикос зробити з ним селфі.

— Я впізнав його, щойно побачив, і сказав, що хотів би зустрітися за інших обставинах. Але і так непогано. Попросив його зробити селфі зі мною, тому що люди не повірили б, що мою машину вдарив Зідан. Він був дуже добрий і погодився. Я також запропонував йому помінятися машинами, щоб все залагодити, але не спрацювало, – розповів Фернандес.

Також чоловік додав, що не є великим шанувальником футболу.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Реал після 23 турів посідає першу сходинку, маючи в активі 52 очки.

Нагадаємо, Реал обіграв Атлетіко в мадридському дербі.

Джерело: La Voz de Galicia