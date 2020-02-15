Барселона зустрічалася з Хетафе в рамках матчу 24-го туру іспанської Прімери. Матч пройшов на Камп Ноу у Барселоні та завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

На 22-й хвилині першого тайму Кіке Сетьєну довелося робити вимушену заміну через травму Жорді Альби, якого змінив на полі Фірпо Хуніор. Та вже через дві хвилини гості вийшли вперед після удару Аллана Ньома. Одна арбітр вирішив переглянути епізод з голом синіх за допомогою VAR, після чого скасував взяття воріт, зафіксувавши фол в атаці.

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А рахунок у матчі відкрив Антуан Грізманн після пасу від Ліонеля Мессі на 33-й хвилині. Ще до перерви Серхі Роберто подвоїв перевагу блаугранас.

На 66-й хвилині Анхель отримав пас у штрафній і красивим ударом увігнав м’яч у сітку воріт Тер Штегена.

Після 24-х турів Барселони посідає другу сходинку, маючи в активі 52 пункти. Хетафе (42) йде третім.

Нагадаємо, Барселона вилетіла на стадії 1/4 фіналу Кубка Іспанії від Атлетіка з Більбао.