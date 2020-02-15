Норвіч зустрічався з Ліверпулем в рамках 26-го туру англійської Прем’єр-ліги. Матч пройшов на стадіоні Карроу Роуд у Норвічі та завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

Перший тайм минув без голів: господарі не завдали жодного удару по воротах, а у мерсисайдців лише один з дев’яти ударів був у ствір воріт.

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По перерві ситуація на полі майже не змінилася, тому наставник червоних Юрген Клопп вирішив пустити у бій Фабіньо та Садіо Мане. І сенегалець віддячив німецькому наставнику на 78-й хвилині. Хендерсон видав довгий пас на Мане, якому залишалося лише підставити ногу, щоб м’яч опинився у сітці воріт.

Після 26-ти турів Ліверпуль продовжує беззаперечно лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 76 очок, а Норвіч Сіті (18) залишається на останній, 20-й, сходинці.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії (FA) закрила розслідування щодо Ліверпуля у справі про злом скаутської системи Манчестер Сіті.