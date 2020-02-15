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Факти / Спорт

Цуренко вийшла у фінал тенісного турніру в Єгипті

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла нідерландку Аранчу Рус і вийшла у фінал турніру серії ITF в Каїрі (Єгипет).

Для перемоги українці знадобилися два сети, які тривали майже півтори години.

Перший сет Цуренко розпочала програшом перших трьох розіграшів поспіль.

Однак після цього українка відповіла п’ятьма виграними геймами поспіль і в підсумку виграла сет 6:4.

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У фіналі Цуренко зустрінеться з румункою Іріною Бегу, яка раніше вибила з турніру українку Марту Костюк.

Призовий фонд турніру становить $100 тис.

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