В рамках 24 туру Прімери Валенсія приймала Атлетіко на стадіоні Месталья. Зустріч завершилася нічиєю – 2:2.

Матч почався дуже динамічно і вже на 15-й хвилині гості відкрили рахунок. Маркос Льоренте отримав м’яч прямо перед воротами суперників і легко переграв воротаря.

Однак ближче до кінця першого тайму господарі показали, що Атлетіко не варто розслаблятися. На 40-й хвилині Гомес отримав чудову передачу з кутового і прострілив в центр штрафного майданчика, де вже чекав Габріел Пауліста, який головою відправив м’яч у центр воріт.

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До кінця першого тайму гостям вдалося ще трохи понервувати Валенсію. Томас Партей на 43-й хвилині відібрав м’яч у господарів, швидко прорвався до штрафного майданчику і пробив в дальній лівий кут.

У другому таймі Валенсія дала відповідь Атлетіко. На 59-й хвилині Жоффрей Кондогбія зміг направити м’яч у сітку воріт суперників.

За результатами матчу Атлетіко займає в турнірній таблиці четверте місце з 40 очками, тоді як Валенсія розташувалася на шостому місці. В її активі 38 очок.

До слова, букмекери дали прогноз на матч Атлетіко – Ліверпуль, який відбудеться 18 лютого.