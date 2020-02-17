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Факти / Спорт

Шахтар віддав Богдана Бутка в оренду в польський Лех

Богдан Бутко на правах оренди перейшов до польського Леха з Познані.

Угоду захисника донецького Шахтаря та збірної України з польським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20.

В нинішньому сезоні 29-річний Богдан не провів жодного офіційного матчу за гірників, а на зимовий збір футболіст не потрапив у заявку Шахтаря.

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Вихованець Шахтаря в трьох попередніх сезонах провів за клуб 64 матчі в усіх турнірах.

Відзначимо, що з 2017 року за клуб з Познані виступає екс-захисник Карпат Володимир Костевич.

В турнірній таблиці Екстраклясі Лех (34) посідає сьому сходинку після 22-х турів. У наступному турі Лех прийме на своєму полі Лехію з Гланська.

Нагадаємо, в 1/16 Ліги Європи донецький Шахтар зустрінеться з португальською Бенфікою.

Фото: Lech Poznań

Джерело: ФК Шахтар

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