У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Атлетіко Мадрид зіграє з Ліверпулем. Матч пройде 18 лютого у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Білорусь 5 і на російському телеканалі Матч ТВ.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для Атлетіко та Ліверпуля це буде третя зустріч команд у єврокубках. У 2010 році команди зустрічалися у півфіналі Ліги Європи, тоді переможцем за підсумком двох матчів вийшли матрацники.

Матч-відповідь команд відбудеться 11 березня у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.

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