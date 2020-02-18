Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду та іспанська модель та танцівниця Джорджина Родрігес – одна з найбільш медійних пар у світі.

Про їхнє особисте життя відомо не так багато. Іспанський телеканал Telecinco провів власне розслідування, з’ясувавши, що футболіст щомісяця платить своїй дівчині.

Життя Родрігес сильно змінилося після зустрічі з Роналду. З молодої продавчині одного з магазину в Мадриді вона стала дівчиною одного з найкращих футболістів світу. Це дозволило їй спробувати себе в ролі моделі для таких брендів, як Louis Vuitton и Gucci.

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В ході розслідування журналісти з’ясували, що португалець щомісяця виплачує дівчині суму від €50 до €100 на “витрати та догляд за дітьми”. Також Джорджина має власний дохід від реклами в Instagram – €8 тис.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 6, 2019 at 5:01am PST

Також стало відомо, що за кожне інтерв’ю Джорджина просить близько €100 тис. Хоча за своє останнє інтерв’ю у програмі Ya es mediodía дівчина нічого не взяла.

Вперше про роман Джорджини та Роналду стало відомо у 2016 році.

До речі, Криштіану Роналду та Джорджина показали подарунки, які подарували футболісту на 35-річчя.

Джерело: PasionFutbol

Фото: Cristiano Ronaldo