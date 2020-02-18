На Токійському марафоні скасували масовий забіг через паніку довкола Covid-19

На марафоні у Токіо 1 березня не відбудеться масова гонка, в якій мало взяти участь 38 тис. осіб. Натомість, організатори заявили, що відбудеться невеличкий забіг на елітному полі, в якому візьмуть участь 176 спортсменів та 30 спортсменів на інвалідних візках.

— Ми готувалися до Токійського марафону, запроваджуючи профілактичні заходи безпеки, однак тепер, коли у Токіо підтвердили випадок зараження Covid-19, ми не можемо допускати захід у таких масштабах, на які ми спершу очікували, – зазначили організатори.

Організатори заявили, що всім зареєстрованим атлетам дозволено відкласти виступ до наступного року. Однак їм доведеться знову заплатити, щоб взяти участь у гонці. Також їм не повернуть кошти за скасовану цьогорічну гонку.

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Спортсменка з Великої Британії, яка мала брати участь у гонці розповіла, що розуміє рішення організаторів, але з особистої та фінансової точки зору це було важко усвідомити за 13 днів до гонки. Адже британка та її чоловік наполегливо готувалися до забігу всю зиму та витратили на рейси й готелі €3,6 тис.

Минулого тижня організатори Токійського марафону впевнено заявили, що він відбудеться та розповіли про ідею з хірургічними масками, які мали роздати всім бігунам. Також вони зазначили, що 1800 учасників марафону з Китаю можуть відкласти свою участь до 2021 року без будь-яких штрафів.

До речі, ВООЗ не бачить підстав для скасування літніх Олімпійських ігор у Токіо 2020 через коронавірус.