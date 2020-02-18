Форвард лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін перенесе операцію на цьому тижні.

У південнокорейського футболіста діагностували перелом руки після домашнього матчу 26-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:3), в якому він відзначився голом у компенсований час.

— Після операції наш медичний персонал розгляне варіанти реабілітації Сона. Очікується, що футболіст пропустить кілька тижнів, – йдеться у прес-релізі на сайті Тоттенгема.

За інформацією The Athletic кореєць не зможе вийти на поле найближчі вісім тижнів.

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У поточному сезоні Сон Хин Мін провів за Тоттенгем 21 матч в АПЛ, в якому відзначився дев’ятьма забитими голами та вісьмома асистами. Після 26-ти турів чемпіонату Англії шпори посідають п’яту сходинку.

19 лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем на своєму полі зустрінеться з німецьким РБ Лейпцигом.

Букмекери вже дали свій прогноз на поєдинок Тоттенгем – РБ Лейпциг.

Джерело: Tottenham Hotspur, The Athletic