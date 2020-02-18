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Факти / Спорт

УЄФА представив м’яч фіналу Ліги чемпіонів-2020

УЄФА презентував офіційний м’яч фіналу Ліги чемпіонів 2020, який відбудеться у Стамбулі 30 травня.

В оформленні м’яча використали пурпурову гамму кольорів. та карту Стамбула з його вигадливою мережею вулиць, провулків та каналів.

Зображені на м’ячі білі зірки контрастують з фрагментами карти і відображають багатство культурної спадщини Стамбула.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

Новітні технології adidas, які застосували під час виготовлення м’яча, дозволять топ-футболістам Європи демонструвати свою найкращу гру протягом усього турніру. Текстура зовнішнього покриття, яка використовується в усіх м’ячах adidas для Ліги чемпіонів, забезпечує надійне зчеплення і контроль.

  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
  • Мяч финала Лиги чемпионов 2020
УЄФА представив м’яч фіналу Ліги чемпіонів-2020 / 4 фотографии

М’яч Istanbul 20 буде використовуватися у всіх матчах Ліги чемпіонів в цьому сезоні, починаючи з перших матчів 1/8 фіналу турніру Атлетіко – Ліверпуль та Боруссія Дортмунд – ПСЖ.

До речі, Факти ICTV розповідали, де можна подивитися перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ-2020/21 Атлетіко – Ліверпуль та Боруссія Дортмунд – ПСЖ.

Фото: adidas

Джерело: УЄФА

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