Аталанта у середу, 19 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому бергамаски на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти іспанської Валенсії. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Джана П’єра Гасперіні. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 1.86. Успіх іспанського клубу оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.95.

Читайте: Де дивитися Аталанта — Валенсія

На офіційному рівні команди ще не зустрічалися. Однак у 2017 році вони зіграли товариський матч, в якому перемогу здобула Аталанта з рахунком 2:1. За бергамасків тоді відзначилися нинішні гравці Хосе Луїс Паломіно та Рафаел Толої. За кажанів забив нинішній гравець Леванте Рубен Везу.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч Тоттенгем – РБ Лейпциг в рамках першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ.