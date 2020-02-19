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Факти / Спорт

Футболіст, який вкусив суперника за пеніс, дискваліфікований на 5 років

Після матчу аматорської ліги Франції між Тервіллем та Сотріхом на парковці біля стадіону між двома гравцями стався конфлікт.

Один з футболістів Тервілля вирішив розняти запальних гравців, але постраждав сам – футболіст Сотріха вкусив його за статевий орган. Потерпілому наклали близько 10 швів, і йому довелося взяти лікарняний.

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Після розгляду інциденту разом з експертом дисциплінарний комітет ПФЛ Франції дискваліфікував гравця Сотріха, який вкусив людину нижче пояса, на п’ять років. Його опонент у бійці отримав шестимісячну дискваліфікацію.

Також з клубу Тервілль зняли два очки і оштрафували на €200 за невиконання своїх зобов’язань щодо забезпечення безпеки в якості господарів і відсутність реакції з боку керівництва клубу на бійку.

До речі, футболіста Тоттенгем Готспур Деле Аллі можуть дискваліфікувати за жарт про коронавірус.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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