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Факти / Спорт

Футболісти Атлетіко другий день святкують свою перемогу над Ліверпулем

Мадридський Атлетіко мінімально обіграв чинних чемпіонів Ліги чемпіонів Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу на Ванда Метрополітано у Мадриді. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь матрацників.

Святкування з футбольного поля та роздягалень після перемоги матрацники перенесли у тренажерний зал через 12 годин після матчу.

Атмосферним роликом у соцмережах поділився хорватський захисник Шиме Врсалько.

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На відео футболісти знаходяться у гімнастичному залі, займаючись на велотренажерах. Деякі гравці під веселу музику махали рушниками над головами та плескали у долоні.

Очевидно, що перемога в розпал невтішного сезону для команди означала дуже багато.

Цілком можливо, що такі радісні кадри матрацників додадуть мотивації Ліверпулю напередодні другого матчу на Енфілді 11 березня.

Нагадаємо, Боруссія Дортмунд обіграла ПСЖ завдяки дублю Ерлінга Холанда.

Джерело: Daily Mail

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