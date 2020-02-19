Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу проти мадридського Атлетіко на Ванда Метрополітано.

— Ми очікували зовсім іншого, але сталося те, що сталося. Ми очікували на таку боротьбу та атмосферу. У нашій грі мені сподобалося багато чого. Це всього лише 0:1 після першого матчу, а другий пройде на нашому стадіоні.

Нас не вистачило на останню третину. Вони всіма силами оборонялися і неймовірно грали в захисті. Коли така команда веде 1:0, то думає тільки про утримання рахунку. Їх би напевно влаштувала і нульова нічия. Зараз у нас буде довга перерва, і ми її використовуємо. Ласкаво просимо на Енфілд, це ще не кінець, – сказав Клопп.