На матч Шахтар – Бенфіка стягнуть більше 1 тис. поліцейських

Донецький Шахтар прийматиме португальську Бенфіку на ОСК Металіст у Харкові в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21. Зустріч розпочнеться о 19.55.

Очікується, що поєдинок відвідають близько 25 тис. вболівальників (місткість арени складає 40 тис.).

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Охорону громадського порядку на ОСК Металіст забезпечуватимуть 1,2 тис. працівників Нацполіції та 400 військовослужбовців Нацгвардії.

Також працівники поліції закликають громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону.

Для Шахтаря це буде перша офіційна гра у новому році, тоді як Бенфіка зіграла вже сім матчів у португальській Прімейрі (в двох останніх зазнала поразки від Порту та Браги) та три гри у Кубку Португалії.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, де дивитися матч Шахтар – Бенфіка у Лізі Європи.

Джерело: Поліція Харківської області