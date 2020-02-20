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Факти / Спорт

Швейцарська прокуратура висунула звинувачення президенту ПСЖ

Генеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення колишньому генсеку ФІФА Жерому Вальке та президенту французького ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі, який також очолює катарську медіагрупу beIN Media Group.

Звинувачення були висунуті через два роки після того, як влада Швейцарії оголосила про початок розслідування щодо розподілу прав на трансляцію декількох чемпіонатів світу з футболу і Кубків конфедерацій на телеканалах beIN Media Group.

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У січні видання Mediapart і Європейський консорціум журналістських розслідувань (EIC) опублікували листування, яке, за твердженням журналістів, вели Вальке та Аль-Хелаїфі. У ньому йшлося, що глава beIN Media Group надавав Вальке фінансову підтримку. Також Аль-Хелаїфі надав Вальке віллу на Сардинії та 34-метрову яхту, яку чиновник ФІФА назвав ім’ям своєї дружини.

Опубліковане листування може стати доказом підкупу вищих чиновників ФІФА під час вибору господаря чемпіонату світу 2022 року.

Нагадаємо, УЄФА проведе нове розслідування проти Манчестер Сіті через спонсорів в Абу-Дабі.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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