З культурно-історичних причин! Крута записка вчителю від батька-фаната Аталанти

Мережу зворушила записка батька-фаната італійської Аталанти шкільному вчителю, щоб відпросити сина з уроків у зв’язку з матчем Аталанта – Валенсія в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся у Мілані.

Школяр приніс наступну записку до школи, яку пізніше у своєму Twitter опублікував політик та журналіст Джорджо Горі.

— Повідомляємо, що цього вечора Едоардо не буде в місті з культурно-історичних причин. Він разом з татом стане свідком сторінки з історичних книг Бергамо. Форца, Аталанта!, – йшлося у записці для вчителя.

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Нагадаємо, Аталанта розгромила Валенсію на Сан-Сіро у першому матчі з рахунком 4:1. Матч-відповідь підопічні Джана П’єра Гасперіні проведуть вже 10 березня у Валенсії на стадіоні Месталья.