Без Роналду! Неймар назвав п’ятірку найкращих футболістів світу

Форвард французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймар назвав топ-5 футболістів, які, на його думку, наразі є найкращими у світі.

У п’ятірку найкращих за версією Неймара увійшли: аргентинець Ліонель Мессі та уругваєць Луїс Суарес (Барселона), французи Кіліан Мбаппе (ПСЖ) та Поль Погба (Манчестер Юнайтед) та бельгієць Еден Азар (Реал Мадрид).

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Цікаво, що у списку не знайшлося місця для форварда туринського Ювентуса та п’ятиразового володаря нагороди Золотий м’яч Криштіану Роналду.

Також Неймар розповів, що він хотів би зіграти разом з Ромаріо, Зінедіном Зіданом, Златаном Ібрагімовичем та Роналдо Назаріо.

У чемпіонаті Франції-2019/20 Неймар провів 14 матчів, забив 13 м’ячів і віддав шість гольових передач.

Нещодавно стало відомо, що бразильська модель Нажила Тріндаде, яка раніше звинувачувала Неймара у зґвалтуванні, тепер готує новий позов проти бразильського гравця. Дівчина звинувачує футболіста в організації мережі VIP-проституції.