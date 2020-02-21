Бій Вайлдер — Ф’юрі відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого о 6.30 ранку у Лас-Вегасі штат Невада. Бій пройде на арені MGM Grand Garden Arena.
Подивитися бій-реванш боксерів у суперважкій вазі, на кону якого стоятимуть пояс WBC Вайлдера та вакантний титул за версією The Ring, можна буде завдяки прямій трансляції на платформі Megogo, яка розпочнеться о 6.30.
Також поєдинок в Лас-Вегасі можна буде подивитися на супутникових каналах: BT Sport Box Office HD, ESPN+ USA, Fox Sports PPV, K Sport 1 HD, Ring.bg HD, Sport 1 HD, ViaPlay, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal+ France HD.
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На рахунку 34-річного Деонтея Уайлдера 42 перемоги та одна нічия. У 31-річного Тайсона Ф’юрі 29 перемог та одна нічия.
Файткард боксерського вечора:
- Деонтей Вайлдер — Тайсон Ф’юрі
- Чарльз Мартін — Джеральд Вашингтон
- Емануель Наваррете — Джео Сантісіма
- Амір Імам — Хав’єр Моліна
- Айзек Лоу — Альберто Гевара
- Субріель Матіас — Петрос Ананян
- Себастьян Фундора — Деніел Льюїс
- Габріель Флорес — Метт Конвей
- Роландо Ромеро — Артур Ахметов
- Віто Мелніцкі — Корі Чемпіон
Раніше Ф’юрі розповів, як готується до бою з Деонтеєм Вайлдером.