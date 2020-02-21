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Де дивитися бій Вайлдер — Ф’юрі

Бій Вайлдер — Ф’юрі відбудеться в ніч з 22 на 23 лютого о 6.30 ранку у Лас-Вегасі штат Невада. Бій пройде на арені MGM Grand Garden Arena.

Подивитися бій-реванш боксерів у суперважкій вазі, на кону якого стоятимуть пояс WBC Вайлдера та вакантний титул за версією The Ring, можна буде завдяки прямій трансляції на платформі Megogo, яка розпочнеться о 6.30.

Також поєдинок в Лас-Вегасі можна буде подивитися на супутникових каналах: BT Sport Box Office HD, ESPN+ USA, Fox Sports PPV, K Sport 1 HD, Ring.bg HD, Sport 1 HD, ViaPlay, TVP Sport HD, MATCH TV HD, Fox Sports PPV, Canal+ France HD.

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На рахунку 34-річного Деонтея Уайлдера 42 перемоги та одна нічия. У 31-річного Тайсона Ф’юрі 29 перемог та одна нічия.

Файткард боксерського вечора:

  • Деонтей Вайлдер — Тайсон Ф’юрі
  • Чарльз Мартін — Джеральд Вашингтон
  • Емануель Наваррете — Джео Сантісіма
  • Амір Імам — Хав’єр Моліна
  • Айзек Лоу — Альберто Гевара
  • Субріель Матіас — Петрос Ананян
  • Себастьян Фундора — Деніел Льюїс
  • Габріель Флорес — Метт Конвей
  • Роландо Ромеро — Артур Ахметов
  • Віто Мелніцкі — Корі Чемпіон

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