ФХУ хоче провести Національний відбір юних хокеїстів у дивній формі

Федерація хокею України (ФХУ) розіслала в хокейні ДЮСШ листи, в яких повідомлялося про проведення Національного відбору для дітей 2005-го, 2006-го і 2008 років народження у три етапи.

Даний захід не було передбачено спортивним календарем ФХУ перед стартом сезону-2019/20. Наразі він перетинається з іншими заздалегідь запланованими іграми.

ФХУ не взяла на себе відповідальність за чітку організацію Національного відбору, що включає в себе пояснення мети добору, осіб, які його будуть проводити, критеріїв оцінки дітей і без відповіді залишилося питання безпеки неповнолітніх хокеїстів.

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Також зазначено, що участь у заході не фінансується ФХУ, а батьками юних спортсменів. Сформована плата за участь у відборі складає 500 грн.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook гендиректор ХК Донбас Федір Іллєнко повідомив, що 30 січня клуб направив лист в ФХУ з проханням роз’яснити вищевказані моменти, але відповіді досі не отримав. Тепер лист з цими ж питаннями адресований на ім’я міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського.

Нагадаємо, у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна Канади обіграла Росію та у вісімнадцяте в історії стала чемпіоном світу.

Фото: ХК Донбас