Норвезький форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

19-річний футболіст оформив дубль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ на Сігнал Ідуна Парк. Володаря нагороди визначили шляхом голосування серед вболівальників.

Окрім Холанда за нагороду боролися: бразильський захисник Атлетіко Ренан Лоді, нідерладський захисник Аталанти Ганс Гатебур та французький голкіпер Тоттенгем Готспур Уго Льоріс. Всі вони отримали нагороди найкращого гравця матчу у Лізі чемпіонів на цьому тижні.

Холанд поповнив склад джмелів у грудні 2019 року, перейшовши з австрійського Зальцбурга. Контракт 19-річного форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

У всіх турнірах за Боруссію Холанд зіграв у семи матчах, в яких відзначився 11 голами. Норвежець став першим футболістом, який зіграв за два різних клуби під час одного розіграшу Ліги чемпіонів. Раніше подібне було заборонено.

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