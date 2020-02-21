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Факти / Спорт

УЄФА назвав найкращого футболіста тижня у Лізі чемпіонів

Норвезький форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

19-річний футболіст оформив дубль у домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ на Сігнал Ідуна Парк. Володаря нагороди визначили шляхом голосування серед вболівальників.

Окрім Холанда за нагороду боролися: бразильський захисник Атлетіко Ренан Лоді, нідерладський захисник Аталанти Ганс Гатебур та французький голкіпер Тоттенгем Готспур Уго Льоріс. Всі вони отримали нагороди найкращого гравця матчу у Лізі чемпіонів на цьому тижні.

Холанд поповнив склад джмелів у грудні 2019 року, перейшовши з австрійського Зальцбурга. Контракт 19-річного форварда з німецьким клубом розрахований до літа 2024 року.

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У всіх турнірах за Боруссію Холанд зіграв у семи матчах, в яких відзначився 11 голами. Норвежець став першим футболістом, який зіграв за два різних клуби під час одного розіграшу Ліги чемпіонів. Раніше подібне було заборонено.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами та календарем матчів Ліги чемпіонів.

Джерело: УЄФА

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