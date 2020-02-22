Лестер приймав Манчестер Сіті в рамках матчу 27-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла на стадіоні Кінг Павер у Лестері та завершилася перемогою гостей з рахунком 1:0.

Перший тайм зустрічі минув без голів. На 62-й хвилині після перегляду відеоповтору арбітр Пол Тірні призначив пенальті у ворота господарів, однак Серхіо Агуеро не зумів переграти Каспера Шмейхеля.

Читайте: У Манчестер Сіті залишаються 2 реальні шанси зіграти в ЛЧ-2020/21, попри бан

На 80-й хвилині містяни забили після удару Габріеля Жезуса у нижній кут воріт, якому асистував Ріяд Марез. Арбітр відразу ж вирішив переглянути епізод зі взяттям воріт за допомогою VAR через ймовірний офсайд. Зрештою, Тірні вказав на центр поля, зарахувавши гол.

Після 27-ми турів Манчестер Сіті має у своєму активі 57 очок і посідає другу позицію у турнірній таблиці АПЛ. Лестер (50) йде третім.

Нагадаємо, в іншому матчі туру Челсі обіграв Тоттенгем Готспур на Стемфорд Брідж.