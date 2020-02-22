Київське Динамо приймало полтавську Ворсклу в рамках матчу 19-го туру чемпіонату України. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського і завершилася з рахунком 2:1.

Перший тайм зустрічі минув без голів. Однак, кияни змогли змінити рахунок на табло по перерві. На 50-й хвилині Віталій Буяльський після пасу від Назарія Русина вивів господарів вперед. Через дванадцять хвилин Ігор Пердута відпасував на Руслана Степанюка, який відновив рівновагу у зустрічі.

Дивіться: Два скасованих голи та пенальті! Шахтар обіграв Бенфіку у шаленому матчі

Матч плавно йшов до нічиєю, але у доданий час до матчу Беньямін Вербич боковими ножицями вигриз для біло-синіх три очки у зустрічі.

Наразі у київського Динамо 39 очок в активі та друга сходинка у чемпіонаті, Ворскла (14) розташувалася на передостанній, дванадцятій, позиції.

У 20-му турі Динамо на виїзді зіграє з Дніпро-1, а Ворскла прийме вдома донецький Шахтар.

Факти ICTV пропонують вам подивитися найкращі моменти з перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.