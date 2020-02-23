Футболістів Барселони перевірять на коронавірус перед матчем проти Наполі

Футболісти каталонської Барселони здадуть тести на коронавірус в Італії перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20 проти італійського Наполі. Зустріч має пройти у Неаполі на стадіоні Сан-Паоло 25 лютого. Каталонська команда прибуде до Італії на день раніше.

Футболістам Барселони після прибуття до аеропорту виміряють температуру, а якщо у когось будуть виявлені ознаки захворювання, то доставлять відразу до лікарні.

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Раніше ряд матчів Серії А, які мали відбутися 23 лютого, скасували через побоювання спалаху коронавірусу на території регіонів Ломбардія та Венето. Неаполь знаходиться на півдні Італії у регіоні Кампанія, де не спостерігається спалах зараження вірусом Covid-19.

Нагадаємо, в суботу кілька міст на півночі Італії фактично виявилася в закритими після смерті двох людей через коронавірус та помітно зростаючої кількості зараження вірусом Covid-19.