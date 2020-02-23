Реал Мадрид у середу, 26 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому вершкові на стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді зіграють проти англійського Манчестер Сіті. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіола. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 2.55. Успіх іспанського клубу оцінюють в 2.60. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

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Це буде вже сьома очна зустріч команд і п’ята у єврокубках. Востаннє галактикос та містяни зустрічалися у 2017 році в рамках товариського турніру Міжнародного Кубка чемпіонів. Тоді Сіті розгромив Реал з рахунком 4:1.

А ось у єврокубках востаннє жереб звів команди у сезоні 2016/17 на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. На Туманному Альбіоні команди розійшлися миром (0:0), а у Мадриді мінімальну перемогу святкував Реал – 1:0.

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