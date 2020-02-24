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Факти / Спорт

Де дивитися Ліон — Ювентус

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліон зіграє з Ювентусом. Матч пройде 26 лютого у Ліоні на стадіоні Парк Олімпік Ліонне.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч! Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для обох команд це буде вже п’ята зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2016/17.

Матч-відповідь команд відбудеться 17 березня у Турині на стадіоні Альянц.

Також Факти ICTV пропонують дізнатися, де дивитися матч Наполі – Барселона.

Фото: Dreamstime

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