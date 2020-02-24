У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид зіграє з Манчестер Сіті. Матч пройде 26 лютого у Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч! Футбол 2 та Матч ТВ.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для обох команд це буде вже сьома очна зустріч та п’ята у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися в рамках товариського турніру Міжнародний Кубок чемпіонів у 2017 році. Тоді вершкові святкували розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Матч-відповідь команд відбудеться 17 березня у Манчестері на стадіоні Етіхад.

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