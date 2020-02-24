Фанати Мілана побажали Кутроне підхопити коронавірус і померти як Асторі

Після матчу 25-го туру італійської Серії А між Фіорентиною та Міланом (1:1) вболівальники россонері у соцмережах виступили з критикою хавбека фіалок Патріка Кутроне.

Під час гри у Флоренції Кутроне заробив 11-метровий удар у ворота россонері. Футболіст дуже хотів виконати удар з одинадцятиметрової позначки, а після успішної реалізації удару Еріком Пульгаром несамовито радів забитому голу.

Саме це не на жарт розізливо шанувальників Мілана, адже раніше Кутроне був гравцем россонері.

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— Асторі помер. Кутроне повинен закінчити так само, ганебний, – написав один з фанатів Мілана.

— Ти і твоя сім’я повинні захворіти на коронавірус, – написав інший.

Патрік відреагував на висловлювання міланських фанатів, написавши: Немає меж найгіршим людям.

Нагадаємо, капітан Фіорентини Давіде Асторі помер увісні 4 березня 2018 року. Його знайшли у готельному номері вранці перед матчем з Удінезе.

22-річний Патрік Кутроне є вихованцем Мілана, у якому провів два повних сезони. У липні 2019 року футболіст перейшов до англійського Вулвергемптона, а звідти перейшов в оренду у Фіорентину.

Джерело: Mediagol.it