Матч Ювентус – Інтер може пройти без глядачів

Матч Ювентус – Інтер в рамках 26-го туру Серії А, який запланований на 1 березня може пройти за пустих трибун або на нейтральному полі через спалах коронавірусу в північній частині Італії.

Влада Італії може дозволити провести матчі 26-го туру без глядачів у регіонах, які постраждали від китайського вірусу Covid-19.

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Також відомо, що туринський Ювентус пропонує зіграти матч проти міланського Інтера на нейтральному полі у регіоні, який не зачеплений коронавірусом.

Відзначимо, що в обох випадках постраждають вболівальники. Адже матчі без глядачів не передбачають повернення коштів за придбані квитки.

За останні 48 годин в Італії зафіксували вже три смерті від коронавірусу. За даними італійської влади, загальна кількість заражених збільшилася до 152 пацієнтів. Центром спалаху вірусу Covid-19 в Італії є регіони Ломбардія та Венето.

Також через коронавірус скасували кілька матчів Серії А, а матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Інтером та Лудогорцем теж під загрозою перенесення.

Джерело: La Gazetta dello Sport