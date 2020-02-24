У Великій Британії дітям заборонили грати у футбол головою

Футбольна асоціація Англії разом з колегами із Шотландії та Північної Ірландії вжила заходів щодо зменшення гри головою у футболі дітьми віком від шести до одинадцяти років.

У Великій Британії активно досліджували вплив футбольної кар’єри на здоров’я спортсменів. За підсумками результатів виявили, що у колишніх футболістів ризик летального результату від деменції втричі вищий, аніж у середньостатистичної людини. Вчені пов’язують це з частими ударами головою по м’ячу під час ігрової кар’єри.

Щоб знизити ризик розвитку захворювання в більш зрілому віці, в Англії, Північної Ірландії та Шотландії ввели заборону на дитячі вправи, мета яких – тренування ударів по м’ячу головою.

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Заборона діє на вікові групи до 12 років. У вікових групах з 13 до 17 років на заняттях дозволено буде грати головою лише один раз на тиждень.

Деменція – це захворювання, під час якого порушуються когнітивні здатності людини. Воно викликає поступове погіршення пам’яті, розумових здібностей, здатності орієнтуватися в часі та просторі, а також здатності впізнавати людей і предмети. Згодом, крім порушення когнітивних функцій, пошкоджуються також і фізичні можливості.

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